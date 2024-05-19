加拿大一名女子想要出國度假，申請休假卻遭公司駁回，她竟突發奇想，找來和她長得一模一樣的雙胞胎妹妹「代班」，並將這次經歷拍成影片PO上網，未料竟被老闆看到，他立刻憤怒地傳了一封電子郵件，文中不但批評女子的行為，還要求她向公司道歉。

根據《紐約郵報》報導，加拿大網紅艾莉（Ari Chance）和諾耶（Noe）是一對雙胞胎姊妹，在TikTok上擁有超過80萬名粉絲，兩人經常分享雙胞胎的特殊經歷，比如被別人誤會成對方，或是以為她們同時身處2個地方等。

近日艾莉想要出國度假，向公司申請假期卻遭到駁回，為了滿足心願，她突發奇想，讓諾耶代替自己上班，這樣她就能安心出國，事後她還將設計、執行這場「騙局」的過程拍成影片上傳到TikTok，沒想到居然會被艾莉的老闆看見。

老闆得知真相後氣憤不已，立刻傳了一封電子郵件批評她，信裡寫道「你在休假申請失敗後又出國度假，這是完全不能被接受的事情。」、「這無疑是你對遵守規則的同事和賦予你責任的公司打了一記大大的耳光。」老闆也強調，艾利的行為不僅會對她造成不良影響，還損害的公司的名譽，要求她立即向公司道歉。

影片曝光後引發熱烈討論，大家紛紛留言，「TikTok的演算法太殘酷了」、「老闆在信裡面暴露太多情緒了」、「他只是在生氣你們居然比他還聰明」、「給糟糕公司的建議『不要拒絕員工的休假申請』」；不過也有人質疑信件的真實性，「這顯然不是真的電子郵件」、「這封信看起來像用AI寫的」。