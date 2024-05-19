泰國近日發生一起恐怖死亡意外，一名資源回收場的工人正在切割一個金屬鋼瓶，卻因為不明原因，鋼瓶突然冒出白煙和陣陣火花，幾秒過後便發生爆炸，工人瞬間被炸飛，醫護人員抵達現場時，發現他不但左手臂被炸斷，臉部和身上也都有傷口，雖然被緊急送醫，最終還是不幸過世。

根據《泰國日報》報導，這起事件發生在本月12日中午，泰國曼谷一處資源回收場的工人正蹲在地上，用火焰切割機切割一個冷氣冷煤罐，從監視器畫面可以看到，工人背對著鏡頭，切割到一半時突然冒出陣陣火花，隨後發生劇烈爆炸，工人瞬間被炸飛，撞在後方的物品上。

不遠處還有一名正在抽菸的男子，他雖然倖免於難，但仍被突如其來的意外嚇壞，第一時間往安全的方向逃跑，隨後又返回關心工人的狀況，發現對方的傷勢十分嚴重，急忙打電話求助。

報導指出，受害男子是一名36歲的緬甸工人Saw Waw Ma Thu，當救護人員抵達現場時，他除了左手臂被炸斷以外，臉部和身體也有多處傷口，整個人倒在血泊之中，雖然被迅速送往醫院急救，最終仍不幸身亡。