西班牙小島一名「裸體渡假村」的老闆娘近日分享經營心得，內容提到享受裸體假期時，有不少禮儀要遵守，她也坦言，勃起雖然是自然的生理反應，但如果沒有加以掩飾，還刻意「獻寶」吸引大眾目光，會被立刻轟出去，而且成為渡假村的拒絕往來戶。

根據《每日郵報》報導，來自英國的凱莉珍（Karie Jane）在西班牙加那利群島（Canary Islands）中的富埃特文圖拉島（Fuerteventura）經營裸體渡假村，不過她強調，天體主義並不是一件尷尬的事情，也無關色情，重點在於不穿衣服的自由與解放的感受。

凱莉珍坦言，雖然大多數客人的表現無可挑剔，但這裡不容忍任何猥褻行為，包括男性勃起時，須利用毛巾或透過身體姿勢稍加遮掩，或是待在泳池或海水內，而非獻寶似的刻意引起大家注意，一旦違規就會被轟出去，並且禁止再度來訪。至於在公共場所發生性行為的客人也會被驅離，甚至面臨起訴。

另外，雖然渡假村開放使用相機，但若未經允許拍攝其他客人，也會被驅離。最後，基於禮貌和衛生，客人坐著時要在屁股下墊毛巾，並且將雙腿併攏；進入游泳或泡澡前也要先淋浴。凱莉珍表示，不只是天體主義者，任何情況下都應該保持禮儀，「這是對他人的尊重與體貼」。