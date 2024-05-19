大陸四川攀枝花公園動物園一隻金錢豹因為體型圓潤、長得和迪士尼電影《動物方城市》的「洪金豹」而在網路上爆紅，不過也有人擔心牠的體型過胖，會影響身體健康，因此呼籲園方幫牠減肥，然而2個月過去，「洪金豹」的體型依舊，園方表示，因為牠年紀太大了，專家建議只要快樂健康地安享晚年即可。

根據《封面新聞》報導，四川攀枝花公園動物園一隻體型圓潤的金錢豹，在今年3月因為外型和迪士尼電影《動物方城市》的角色「洪金豹（豹警官）」相似，而在網路上爆紅，隨後金錢豹的「鄰居」，幾隻體型較胖的黑熊也受到眾人關注，被取名為「Nike熊」。

大陸網友笑稱攀枝花公園動物園是「最有良心的動物園」，但同時也擔心「洪金豹」吃得太好，體型過胖可能會影響健康，建議園方最好讓牠減肥；攀枝花公園動物園隨後諮詢多位專家，再結合實際情況，制定了「攀枝花公園金錢豹減肥方案」，計畫透過食物減肥法、氣味豐容法、投食方式改變法、館舍擴容法等幫助減肥。

然而如今2個月過去了，「洪金豹」的體型卻幾乎沒有變化，動物園工作人員解釋，因為諮詢過多位專家後，得到的大多數答案都是「年齡太大了，沒必要折騰，安享晚年就好。」工作人員介紹，「洪金豹」已經16、17歲了，約等於人類的70、80歲，園方每天會按照標準比例發放食物，並定期為牠體檢，「只要牠健康快樂就好，至於減肥，只能隨緣了。」