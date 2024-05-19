「喜劇泰斗」志村健自70年代以來，活躍於日本藝能界，尤其是搞笑詮釋的「怪叔叔」、「瞳婆婆」等經典形象深植人心，不料2020年3月因感染新冠肺炎病逝，享壽70歲。近期有關「志村健」的關鍵字卻再度登上日本熱搜，原來是當地一名飼主分享愛犬的生活照，沒想到狗狗側臉卻因為神似志村健而一夕爆紅，吸引600萬人朝聖。

日本一名飼主近日在社群平台「X」（前推特）分享4歲邊境牧羊犬「Maro」的照片，只見Maro懶洋洋地躺在沙地上，期間疑似被什麼東西所吸引，轉頭盯著遠方。畫面中可見，牠烏黑的濃眉、低垂的眼睛、搭配耳邊的黑髮，以及臉部大片的白毛花色，神還原了志村健將全臉塗白、梳起髮髻的「傻瓜殿下」造型。

畫面曝光後，吸引超過600萬網友熱議，紛紛留言直呼「殿下！您在這種地方做什麼？請您趕快回城堡吧！」、「人面犬」、「投胎轉世了？」、「不能說很像，只能說一模一樣」。

事實上，動物世界的明星臉可不少，不僅有長得像希特勒的貓，還有撞臉俄國總統普丁和美國前總統川普的狗。

Wait, what? I’m banned from FB for a day because I posted that cat who looks like Hitler. In 2016! Exactly who is offended - or how - I cannot say. pic.twitter.com/hV7IqOWwIf — Tim Brannigan (@tim_brannigan) February 15, 2021