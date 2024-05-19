大陸湖南省有一座神祕色彩濃厚的「輪迴村」，據傳這裡住著上百名「再生人」，能清楚記得前世的經歷，甚至也有白豬轉世為人，或是人畜交替轉世，奇特現象就連專家也解釋不了。

根據《搜狐網》報導，位於湖南省懷化市通道侗族自治縣的坪陽鄉，盛傳輪迴轉世之說，這裡住著不少「再生人」，意即經過輪迴轉世，還能對前世如數家珍者。多年來有不少文史學者前往考察，排除了人為炒作和集體撒謊的可能性。

更驚人的是，曾經有文史工作者統計發現，「全村7800多人就有大約100名的『再生人』」，且投胎後多是轉世到自己家族內部，或是在前世住家附近。

根據坪陽鄉馬田村一位男童吳曉的說法，3歲時父親曾帶他到親戚家拜訪，沒想到一看見年邁的親戚，吳曉竟然拿著靴子朝著老人猛打，還嚷嚷著「打死你這個壞女婿，壞女婿！」讓在場眾人全看傻了。後來追問原因，吳曉才說自己上輩子是爺爺的父親，名叫吳樹德，生前育有二男二女，老人就是吳樹德的小女婿，對方過去確實經常得罪老丈人。之後，吳曉在家也常常和爺爺回憶起上輩子他們父子間的許多往事。

坪陽鄉的「再生人」不只吳曉一人，當地譜頭寨還有一名吳姓男孩，前世是外公家裡的一頭大白豬，後來認出上輩子殺死自己的容姓屠夫而轟動一時，他清楚記得豬圈、餵豬人，還有被賣走宰殺的細節，嚇得容姓屠夫誓言不再殺生。

此外還有「前世閨密來生成為雙胞胎姊妹」，以及「當女人太辛苦，轉世成為男兒身」等案例。特別的是，當地「再生人」現象並非個例，而是群體現象，種種事跡讓坪陽鄉侗族人的轉世之謎，增添幾分神秘色彩。