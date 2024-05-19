澳洲一名野生動物救援人員日前接到捕蛇人的求助電話，稱一條毒蛇鑽進洞口極小的易開罐內，身體被死死卡住，他趕到現場後，用醫療剪刀剪開罐子，終於順利解救毒蛇；專家指出，蛇爬進易開罐的行為並不罕見，可能是為了尋找陰涼處，但這種行為往往也相當致命。

根據《澳洲雅虎》報導，西澳洲北部皮爾布拉地區（Pilbara region）的野生動物救援人員布萊斯（Adam Brice）在臉書發文，他日前工作時接到當地捕蛇人的電話，稱他們抓到了一條蛇，但被困在易開罐裡動彈不得，雙方碰面後，捕蛇人將易開罐交給布萊斯，「牠大部分的身體都在這個300毫升的小罐子裡。」在確認這是一條擁有劇毒的棕伊澳蛇（Mulga Snake）後，一行人正式展開救援行動。

布萊斯用一把醫療小剪刀，從開口處剪開，再沿著蛇的身體緩慢將剪刀向下移動，最終順利救出這條毒蛇，所幸牠並未死亡；見到蛇的體型時，眾人都嚇了一大跳，只可惜現場沒有測量工具，無法知道牠實際的長度和重量。

澳洲陽光海岸「Sunshine Coast Snake Catchers 24/7」的捕蛇人吉福德（Brandon Gifford）透露，蛇會卡在罐頭裡，大多數時候是高估了易開罐開口的大小，「身體大小沒那麼重要，因為蛇沒有肋骨和胸骨，所以能夠擠進小小的罐子裡，但我認為牠們會緊張，導致肌肉緊繃，最終進退兩難。」

吉福德指出，蛇鑽進易開罐裡不是為了覓食，而是為了尋找庇護或陰涼處，但這種行為對於蛇來說往往很致命，雖然蛇在掙扎時可能導致鱗片被刮傷，但更可能死於熱緊迫（Heat Stress），指的是環境溫度高於舒適區上限而導致的緊迫反應，因此吉福德呼籲人們不該亂丟垃圾，若在路邊看到受困的動物，也應該尋求相關單位的幫助。