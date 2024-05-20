美國一名56歲的單親爸爸透過網路認識一名小29歲的奈及利亞女子，兩人見面後迅速墜入愛河，並在不久後祕密結婚、同居，未料男子「手滑」提前公開了戀情，他的2名女兒得知新的繼母比自己年紀還小時，都感到十分傻眼，不過最後仍接受了這段婚姻。

根據《鏡報》報導，美國56歲的單親爸爸迪諾（Dino）和27歲的奈及利亞籍妻子喬伊斯琳（Joyceline）近日登上網路節目《Love Don’t Judge》，分享兩人的相戀經過，起初他們是在Instagram上認識，迪諾找到從事鉤織事業的喬伊斯琳幫忙製作服裝，兩人在一來一往的交談中建立了深厚的情感，隨後迪諾邀請喬伊斯琳飛往美國，承諾將幫助她擴大鉤織生意。

兩人初次見面就擦出愛的火花，不久後在波多黎各祕密結婚，並搬往加勒比海同居，原本迪諾打算過段時間再帶喬伊斯琳回到佛州的家，將她介紹給2名女兒安東內特（Antonette）和札札（ZaZa）認識，未料他不小心「手滑」，在臉書公開了兩人結婚的消息，女兒們看到父親再婚都十分震驚，但仍接受了新的繼母。

安東內特受訪透露，當時看到父親結婚的消息，第一時間想的是「希望繼母年紀比我大」，結果卻事與願違，但她們實際和喬伊斯琳聊天後，發現她聰明且有趣，一定可以很好地融入他們的家庭。

儘管迪諾和喬伊斯琳的婚姻得到家人認同，但在網路上仍需面對眾多批評，「人們對她比我年輕有很大的意見，認為我是『金主爸爸（sugar daddy）』，我們之間只是包養關係。」迪諾強調，他確實有過包養關係，但自從遇到喬伊斯琳，他便全心全意愛著她；而喬伊斯琳則對網路評價不以為意，「我通常不會關注人們對我們的質疑，如果有人質疑我們，那是他們有問題。」