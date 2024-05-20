大陸四川一對新人於今年2月舉辦婚禮，未料婚宴才剛結束，自稱是「正宮」的男子突然闖入，導致現場一片混亂；警方調查後發現，婚禮上的「新娘」不但是一名已婚女子，還和另一名男子交往，總共劈腿3人，並利用從丈夫和「小四」騙來的錢，大量花在「小三」身上。

根據《紅星新聞》報導，四川遂寧市警方在2月1日接獲通報，稱一處飯店外發生毆打他人事件，28歲漆姓女子和唐姓男子當天在飯店舉辦婚禮，結束後在外面和聶姓男子發生拉扯、打鬥，等警方到場時，聶男竟聲稱自己才是漆女的丈夫。

經過調查發現，漆女和聶男確實是夫妻關係，但兩人因工作分居兩地，聶男在西藏工作，漆女則在遂寧市的按摩店、美容院上班；2023年3月，漆女認識了唐男，因為對方長相英俊，漆女很快墜入愛河，但唐男沒有固定工作，也沒有經濟來源，漆女為了維護這段關係，刻意隱瞞已婚事實，並且每個月都將自己的薪水和丈夫給的生活費拿給唐男用。

不過和唐男戀愛的開銷過大，讓漆女難以負荷，於是決定另闢蹊徑。2023年5月，漆女透過社交平台認識一名30歲的何姓男子，並和對方交往，戀愛期間漆女以開店、結婚彩禮和購買婚禮三金為由向何男要錢，不到一年時間就得手10多萬人民幣（約新台幣44.5萬），而何男直到接到警方通知，才得知自己被騙了，甚至婚禮20天前還和漆女拍了婚紗照。

漆女向警方透露，和唐男交往不到一年，總共花了約30萬人民幣（約新台幣133.7萬），連婚禮也是她出錢辦的，沒想到婚禮當天，丈夫聶男的親戚到飯店送東西，即使漆女已經使用假名，親戚還是認出了門口結婚照上的新娘，立刻打電話通知聶男趕到現場，揭發了這起驚天騙局，而漆女也以涉嫌詐騙的罪名遭逮捕，案件已經移交檢察機關，將於近日提起公訴。