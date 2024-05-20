國外一名野生動物攝影師在南非的國家公園拍攝到精彩瞬間，一隻水牛遭公獅攻擊，脖子被緊緊咬住，就在眾人以為牠難逃死劫之時，一隻「英雄」水牛突然衝了出來，用牛角奮力頂撞，公獅瞬間嚇得鬆了口，隨後落荒而逃。

根據《今日美國》報導，這段影片由國外的野生動物攝影師澤古特（Sara Zegut）於南非的克魯格國家公園（Kruger National Park）拍攝，並在Instagram帳號「Latest Sightings」上發布，從畫面中可以看到，一隻公獅用力咬住了一隻水牛的脖子，就算水牛把頭抬起，牠整個身體懸掛在半空中也不鬆口，而牠們周遭還圍繞著其他獅子，水牛看似難逃死劫。

豈料獅群突然一陣騷動，紛紛往畫面左側逃離，下秒另一隻水牛衝了過來，公獅似乎並未察覺，仍死命咬住水牛的脖子，「英雄」水牛見狀，立刻用頭上的角大力頂撞，公獅被撞得鬆了口，發現大事不妙後，迅速落荒而逃，落難水牛才終於得救，幸運撿回一命。

網友們看到影片後，都大力稱讚水牛的英勇，「第二隻水牛身上看起來有很多傷疤，牠可能已經處理過很多次類似狀況了」、「讓我們一起為水牛喝采」、「做得好！千萬別招惹水牛」；還有人分享父親無辜遭水牛針對的經驗，他透露祖父的農場就在靠近克魯格國家公園的地方，某次父親遭水牛追趕，躲在樹上長達8小時，直到祖父出現才順利得救，讓他忍不住笑說「這些水牛真不是蓋的」。