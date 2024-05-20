大陸湖北一名男子和鄰居起衝突，一氣之下用鐵鍬將對方打死，他嚇得急忙逃離家鄉，躲藏在福建一處農村內，並假裝成啞巴，減少與他人的交流，如今20年過去，警方終於查出他的藏身處，將男子逮捕時，他反而鬆一口氣，直言已經很久沒說話，「我都快憋瘋了！」

根據《極目新聞》報導，湖北省襄陽市襄城區歐廟大營村一名56歲男子，在2004年5月22日傍晚與鄰居發生糾紛，他一氣之下拿起鐵鍬攻擊對方頭部，導致鄰居搶救無效死亡，成為「殺人犯」的男子當晚就逃離家鄉，開始一路躲藏的逃亡生活，因為身上沒錢，只能以拾荒、變賣廢棄物維生。

男子一個月後流浪到福建省安溪縣一處深山的農村，並偽裝成啞巴，在這裡安定下來；20年以來，男子從未聯絡過家人，因此大家都認為他早已過世，不過警方始終沒有放棄追查，終於在今年4月，發現福建安溪有一名特徵相符的拾荒人。

警方近日確認拾荒人就是潛逃20年的嫌犯，於是試探性地和他對話，詢問「你是湖北歐廟的嗎？」未料男子竟開口回答「是的。」被逮捕後男子似乎鬆了一口氣，坦言已經20年沒說過話，「我都快憋瘋了！」他也非常想念家人，離開時孩子才11歲，如今20年過去，很想知道大家是否安好。

隨後警方將他帶回歐廟大營村指認現場，雖然村內環境變化大，但他對於作案地點仍記得相當清楚。警方表示，男子潛逃20年才被抓獲，主要是因為他太善於偽裝，在農村裡裝聾作啞，很少與別人交流，大家見到他也只會笑一下、點一下頭，所以才能躲藏這麼久都不被抓到。