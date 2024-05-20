現代人想要修改錯字十分簡單，可以使用擦布、立可白或立可帶，但古代沒有這些東西，如果古人寫錯字怎麼辦？事實上，古代許多文書都記錄在竹簡和木牘上，因此文官們總會隨身攜帶一把「削刀」，用來刮除竹簡、木片上的錯字。

根據《國家人文歷史》報導，現代如果處理文書有誤，經常會使用「刪除」一詞，而從「刪」字其實能夠看出古代刀的真正用途，東漢時期由學者許慎編著的文字工具書《說文解字》中解釋，「刪，從刀冊。冊，書也。」其中「冊」竹簡、木牘的象形，中間的一道橫線就像是一條細繩，將一片片竹簡繫在一起，因此用刀去掉竹簡上的錯誤，即為「刪」字的本意。

秦漢時期，人們普遍使用竹簡、木牘作為文獻載體，毛筆作為書寫工具，而竹簡等物品的寬度較窄，不方便在旁邊補充、備註，因此當書寫錯誤、需要修改時，就會使用刀將錯誤的地方削去，在寫上正確的文字。

除此之外，「刊」除了表示發行的出版物或排版印刷的行為，還有其他的字義，《說文解字》中解釋，「刊，剟也，從刀干聲。」原本的意思是用刀砍削，後來衍生出修改、刪除的含義；比如成語「不刊之論」經常被誤會是「不能刊登的言論」之意，但其實原本是指不能被修改或無法磨滅的言論。

央視節目《簡牘探中華》也曾介紹，秦始皇的兵馬俑中，有一類稱作「文官俑」，是秦朝時期的文官形象，這些兵馬俑會在腰帶附上一把「削刀」和一顆「砥石」，削刀用來刮去簡牘上的錯字，砥石則用來磨鈍了的削刀，因此文官又有「刀筆吏」之稱。