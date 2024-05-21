大陸廣東一名80多歲老翁近日遭眼鏡蛇咬傷，他當機立斷把蛇甩開，並反手打死，強忍著疼痛先簡單處理傷口，防止蛇毒入侵身體，隨後再帶著蛇前往醫院，只是還沒搭上車就感到頭暈乏力，所幸交警及時發現，立刻將老翁送往醫院救治，目前身體已無大礙。

根據《星視頻》報導，廣東佛山一名80多歲的老翁本月14日在清理雜草時，遭一條埋伏的劇毒眼鏡蛇攻擊，咬傷了手指，老翁急忙將蛇甩落在地，並反手將牠打死，為了自救，老翁先拿來一條繩子扎緊手指，防止蛇毒隨著血液入侵身體，並將蛇裝進塑膠袋中，準備叫車前往醫院治療。

未料在路邊攔車的過程中，老翁突然感到頭暈乏力，交通警察得知狀況後，立即將老翁扶上警車，以最快的速度把他送到附近醫院，不過該醫院沒有對應的抗蛇毒血清，經院方連絡後，交警一路開道護送救護車，將老翁安全送到佛山市第一人民醫院，因為送醫及時，老翁在經過注射血清與治療後已無大礙。

新聞曝光後，不少人都十分佩服老翁的反應，紛紛留言「你大爺就是你大爺！強大勇敢反應快思路清晰！」、「大爺請收下我的膝蓋」、「果然薑還是老的辣」、「大爺能活到80靠的是實力」；不過也有人提醒，抓住毒蛇帶去醫院其實是不恰當的行為，有可能遭到二度咬傷，建議最好拍照或觀察蛇的特徵，只要能幫助醫生正確識別毒蛇的品種即可。