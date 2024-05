一直以來蟑螂被人類視為害蟲,牠們入侵生活環境的每個角落,怎麼消滅都滅不完,因此被網友笑稱是「打不死的小強」。近日國外研究分析,德國蟑螂其實起源於東南亞,牠們之所以可以遍布全球,最大的「功臣」居然是人類。

根據《國家地理》報導,德國蟑螂的名字雖然包含「德國」,但實際上牠們遍布於除了南極洲以外的每個大陸,是4600種蟑螂中最常見的一種。近日國外研究團隊分析了來自6大洲、17個國家的281種蟑螂,發現德國蟑螂原生於印度、緬甸一帶,很可能是由2100年前的亞洲蟑螂(Blattella asahinai)進化而來。

德國蟑螂大約在1200年前向西擴張至中東,因為阿拔斯帝國(Abbasid caliphates)等王朝的貿易和軍事活動增加;390年前,德國蟑螂又經歷「地理大遷徙」,由於全世界交通改善、歐洲貿易覆蓋範圍增大,德國蟑螂找到了「入侵」歐洲,乃至於全世界的方法,同時暖氣系統的出現,使德國蟑螂得以抵禦寒冬。

這個研究分析於近日刊登在《美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)》,作者錢唐(Qian Tang)指出,德國蟑螂甚至不會飛,卻藉由搭人類的「便車」擴散至全世界,除此之外,德國蟑螂的繁殖速度也比其他蟑螂物種更快,因此可以快速發展出對殺蟲劑具有抗藥性的後代。

美國加州大學河濱分校的城市昆蟲學家李邱洋(音譯,Chow-Yang Lee)沒有參與這項研究,但讀完分析論文後相當興奮,他透露曾和同事研究新的抗蟑螂藥物,這些藥物尚未進入市場販售,只在實驗室進行測試,德國蟑螂就已經產生抗藥性,再加上現代交通發達,想要找出徹底消滅德國蟑螂的方法似乎微乎其微,「如果你讓我選出一個最尊敬的物種,那可能就是德國蟑螂。」