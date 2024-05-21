一直以來蟑螂被人類視為害蟲，牠們入侵生活環境的每個角落，怎麼消滅都滅不完，因此被網友笑稱是「打不死的小強」。近日國外研究分析，德國蟑螂其實起源於東南亞，牠們之所以可以遍布全球，最大的「功臣」居然是人類。

根據《國家地理》報導，德國蟑螂的名字雖然包含「德國」，但實際上牠們遍布於除了南極洲以外的每個大陸，是4600種蟑螂中最常見的一種。近日國外研究團隊分析了來自6大洲、17個國家的281種蟑螂，發現德國蟑螂原生於印度、緬甸一帶，很可能是由2100年前的亞洲蟑螂（Blattella asahinai）進化而來。

德國蟑螂大約在1200年前向西擴張至中東，因為阿拔斯帝國（Abbasid caliphates）等王朝的貿易和軍事活動增加；390年前，德國蟑螂又經歷「地理大遷徙」，由於全世界交通改善、歐洲貿易覆蓋範圍增大，德國蟑螂找到了「入侵」歐洲，乃至於全世界的方法，同時暖氣系統的出現，使德國蟑螂得以抵禦寒冬。

這個研究分析於近日刊登在《美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences）》，作者錢唐（Qian Tang）指出，德國蟑螂甚至不會飛，卻藉由搭人類的「便車」擴散至全世界，除此之外，德國蟑螂的繁殖速度也比其他蟑螂物種更快，因此可以快速發展出對殺蟲劑具有抗藥性的後代。

美國加州大學河濱分校的城市昆蟲學家李邱洋（音譯，Chow-Yang Lee）沒有參與這項研究，但讀完分析論文後相當興奮，他透露曾和同事研究新的抗蟑螂藥物，這些藥物尚未進入市場販售，只在實驗室進行測試，德國蟑螂就已經產生抗藥性，再加上現代交通發達，想要找出徹底消滅德國蟑螂的方法似乎微乎其微，「如果你讓我選出一個最尊敬的物種，那可能就是德國蟑螂。」