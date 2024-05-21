在古裝劇中經常可以看到，嬪妃犯錯或不受寵後，被皇帝打入冷宮軟禁的情節，但實際上明、清兩朝的皇宮「紫禁城」內，並沒有名為冷宮的建築，不過大陸歷史教授毛立平表示，最廣為人知的「延禧宮」，居住的其實都是不受皇帝待見嬪妃，也算是一種另類的「冷宮」。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，清朝嬪妃的地位越高，居住的位置就越好，更加靠近紫禁城的「中軸線」，而且和住在同一個宮且地位較低的嬪妃也越好，可以擁有更寬敞的居住空間，比如道光帝的靜貴妃，原本住在外路的永和宮，晉封為黃貴妃後，就搬到位於內陸的鍾粹宮，而且還是「獨居」。

而外路中最為人熟知的宮殿就是「延禧宮」，因為距離皇帝居住的地方較遠，往往都是不受皇帝待見的嬪妃，所以也有人認為這裡就是所謂的「冷宮」，比如道光時期，在延禧宮居住最久的主位是恬嬪，同住在這個宮殿的妃嬪最多時有4、5人，居住環境十分擁擠。

而且學者進一步考察，發現住在延禧宮的確實都是不受皇帝待見的嬪妃，比如上述提到的恬嬪，儘管初封就是嬪位，待遇並不低，但之後在整個道光時期都沒有再獲得任何晉封，也沒有生育任何子女，可以看出她是比較受皇帝冷落的；其他同住在延禧宮的嬪妃，包含余常在、玲常在、祿常在和睦官女子等人，也都是被皇帝貶降過的嬪妃，因此毛立平認為，延禧宮被稱作「冷宮」也不算冤枉。