國外一名人夫近日發文抱怨，透露妻子是死忠的搖滾樂迷，在房間牆壁上貼滿了搖滾樂團的海報，每當他要入睡或和妻子親近時，總是覺得有100名樂團成員在盯著他看，讓他非常不舒服。

根據《每日星報》報導，國外一名31歲人夫在論壇《Reddit》發文，透露他和妻子已經結婚5年，「我非常愛她，能娶到她真的太幸運了！」不過在這段婚姻中，有一個問題讓他十分困擾，人夫表示，妻子是死忠的搖滾樂迷，「這點問題不大，我也喜歡音樂，我們還會一起去看演唱會。」

真正讓人夫困擾的是，房間的牆壁上被妻子貼滿了搖滾樂隊的海報，「無論我走到哪、做什麼事情，總是感覺有100個男的在監視我。」人夫無奈不已，表示實在無法繼續忍受整晚睡覺都被別人盯著看的感覺，更大吐苦水，直言這個狀況已經嚴重影響夫妻間的性生活，「我不想在我們做愛時，還要被『我的另類羅曼史（My Chemical Romance）』、『龐克星期天（Taking Back Sunday）』和『21名飛員樂團（21 Pilots）』的成員監視。」

人夫曾經請求妻子撤走一些海報，未料對方卻十分生氣，最後也只能不了了之。文章曝光後引發網友熱議，不少人都十分同情這名人夫的遭遇，「她當然可以在牆上貼喜歡的海報，但這房間也是你的，你也有裝飾的發言權」；還有人分享類似遭遇，「我10多歲的姊妹們在牆上也貼滿了K-POP海報，在一堆漂亮男孩的注視下實在很難入睡」、「我懂你的感受，我曾和一名胸前刺有80年代樂隊長髮成員的男人約會，每次做愛都覺得他在看我，感覺有夠詭異。」