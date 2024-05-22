印度近日發生一起死亡意外，一名18歲少年正準備爬出泳池時，遭一旁跳水者的膝蓋重擊臉部，導致他當場失去知覺，向後仰躺跌落泳池中，儘管周遭有許多人目睹事件發生，卻沒有人上前救援，反而圍在少年四周觀察，連救生員也沒有任何動作，最終造成少年不幸溺斃身亡。

根據《The Free Press Journal》報導，這起悲劇發生在印度中央邦勒德蘭（Ratlam）的一處游泳館，從監視器畫面可以看到，事發當時18歲少年提瓦里（Aniket Tiwari）正準備從泳池起身，未料還沒爬上岸，就遭一旁跳水者的膝蓋重擊臉部，讓他當場失去知覺，隨後跌落回泳池內。

儘管附近有許多人都目擊意外發生，包含跳水者，一名救生員還叫來其他救生員，卻沒有任何人上前將提瓦里從水中救出，只是圍在周遭查看狀況；雖然事後提瓦里被往醫院急救，最終仍不幸因溺水身亡，家屬悲痛欲絕，痛批救生員的反應太慢，才會讓原本可以避免的憾事發生。

報導指出，這是事發游泳館第二次發生死亡事件，之前警方已經發出警告，但游泳館仍持續營業，提瓦里過世後，警方已經封鎖該游泳館，正在進行案件調查，以確定這場命案的確切情況和責任歸屬方。