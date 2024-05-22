泰國一名53歲人妻在寺廟與和尚激戰，當場被住持趕了出去，未料人妻竟順勢拋棄61歲的丈夫與和尚私奔，丈夫無奈不已，希望妻子能盡快回心轉意，回家一起照顧兩人共同飼養的30多隻貓狗，並償還50萬泰銖（約新台幣44萬）的債務。

根據《Khaosod》報導，泰國烏泰他尼府一名61歲男子沙南（Sanan）透露，他和53歲妻子南莎婉（Nanthawan）育有1女，平時靠變賣廢棄物維生，因為夫妻倆都喜歡小動物，所以飼養了20多隻小狗和10多隻小貓，平時妻子會去寺廟收集剩飯剩菜，帶回來餵給這些小動物。

日前妻子被抓包與一名和尚在寺廟內交歡，兩人當場被住持趕了出去，沒想到妻子竟順勢與和尚私奔，不見蹤影；沙南指出，妻子曾和姊姊通話，表示有看到關於自己的新聞，強調她只是外出工作，並沒有私奔，但不願意透露現在人在哪裡。

沙南表示，希望妻子可以盡快回來，償還兩人共同負擔的債務，共50萬泰銖，而原本負責餵食貓狗的重擔，變成女兒在承擔，她每天都必須煮一大鍋飯供貓狗食用。女兒也十分希望母親可以回到家裡，但沙南相當無奈，因為他多次試圖聯絡妻子，每次電話都會被掛斷。