美國一名通緝犯逃亡2個月，終於在近日落網，但他最後的躲藏地點竟是一台烘乾機，只見這名通緝犯像練了一身軟骨功，將自己摺疊塞進尺寸極小的滾筒內，照片曝光後讓眾人都看傻了眼，且被發現時他狼狽不已，不但身上滿是洗乾淨的衣服，臉上還掛著一隻溫暖的襪子。

根據《紐約郵報》報導，美國佛州一名31歲男子傑克森（David Jerome Jackson）涉及3月15日在彭薩科拉（Pensacola）一處住宅內發生的槍擊案，他在該起事件中因為使用武器襲擊、損壞財產等罪名遭到通緝，在警方的努力搜索下，終於在近日落網。

艾斯康比亞郡（Escambia）的警方在本月17日接獲線報，告知他們傑克森可能藏匿的地點，警方拿到搜索令和逮捕令後立刻前往現場，在屋內展開搜索，最終於一間洗衣房找到他，只見傑克森把身體「對折」，塞進尺寸極小的烘衣機滾筒內，警方透露「他臉上的表情混合了羞愧、尷尬，還有一雙溫暖的襪子。」

儘管傑克森被警方發現了，他仍緊抓著滾筒不願出來，直到警察把他的四肢用力拉扯出來，才終於乖乖就範，當時他的模樣十分狼狽，警察從他的身上取下了3張烘乾紙、2隻不匹配的襪子，以及1張皺巴巴的紙巾；目前傑克森已被關押在監獄中，保釋金為12萬美元（約新台幣387萬）。