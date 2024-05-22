不少人外出旅遊在選擇飯店時，會將窗外的景色列入考量範圍。阿根廷一名網美近日到義大利旅遊，特地高價預訂一間主打「無敵海景」的房間，豈料實際入住才發現竟是一場騙局，以為的海景只是貼在對面大樓的一張巨幅海報，讓女子哭笑不得。

根據《每日郵報》報導，阿根廷網美穆爾吉亞（Clarisa Murgia）日前到義大利旅遊，特地事前花大價錢預訂了一間可以看到美麗海景的高級住宿，豈料抵達現場後才驚覺受騙，讓她氣憤拍下影片，直言「從來沒有人這樣騙過我。」

影片中顯示，從陽台的玻璃門看出去，似乎可以看到湛藍的天空、一望無際的大海和綿延的山脈，然而實際走出去才發現，原本以為的優美景色竟只是一張貼在對面大樓牆上的巨幅海報，且視野完全被該大樓遮擋住，看不見任何「真實」的風景。

影片曝光後立刻引發熱議，網友們十分同情穆爾吉亞的遭遇，但見到如此「兩光」的風景還是忍不住笑了出來，「就連我的前男友都不敢撒這麼大的謊」、「這段影片總結了我一生的運氣」、「我很抱歉，但真的太好笑了」、「這就是為什麼我在訂房前都會先實際查過地址，這樣才不太可能出錯」；另外也有人開玩笑表示，業者並沒有做虛假廣告，因為她確實看到了海景，只是和想像中有很大的落差。