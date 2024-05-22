澳洲一名潛水員近日分享神奇經歷，她在水下被一隻章魚多次拉住手，於是決定跟隨章魚去冒險，未料竟被帶到一塊海底墓碑前，女子一下就認出照片上的人是朋友去世的父親，讓她感動不已。

根據《LADbible》報導，澳洲自由潛水員凱希（Jules Casey）經常在她的Instagram「OneBreathDiver」分享潛水趣事，日前她PO出一段影片，潛水時突然有一隻章魚多次拉住她的手，像是要指引她前往某個地方，凱希出於好奇心，決定跟在章魚的身後「冒險尋寶」，一路上章魚十分細心，還會不時停下來回頭，確保凱希有跟上。

抵達海底後，凱希看見背面由2根金屬固定的石頭，「我以為這就是終點了。」然而當移動到石頭的正面時，她才驚覺這是一塊墓碑，正中間嵌入了一張照片，是一名男子抱著一隻白色的小狗，凱希很快就認出，照片上的男子是某個潛水員朋友的已逝父親，讓她感動不已，直言「這真的是最激勵人心的一刻。」

不少網友看完影片都相當好奇，詢問凱希，章魚是否知道了什麼，才會將她帶到墓碑處，但凱希坦言，她無法得知章魚在想什麼，「牠們有9個大腦，誰知道呢？」奇妙的遭遇也引發網友熱議，「章魚聰明、友善，但常常感到孤獨，牠們喜歡和友好的人類互動，但切記戴上護目鏡，以免眼睛受傷」、「至少章魚確實想向她展示某樣東西，在沒有任何解讀的情境下，這仍是一次難忘的遭遇」。