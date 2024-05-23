美國北卡羅來納州一名孕婦即將迎來第4個孩子，卻不知道該取什麼名字，沒想到竟靈光一閃，帶著全家逛墓園，打算從墓碑上挑選合適的名字，讓網友驚呼「太不吉利了吧！」

根據《紐約郵報》報導，家住北卡羅來納州的海莉（Haley Brooks Hodge）經常在網路上分享家庭趣事，TikTok上吸引逾11萬名粉絲追蹤，面對即將出生的小女兒，夫妻倆想破頭卻不知道該取什麼名字，幾個月前甚至一度發文求助網友，但徵集到的名字都不是很滿意。

沒想到海莉突然靈光乍現，直接帶全家前往當地歷史悠久的「史密斯維爾舊墓地」（Old Smithville Burying Ground），想從墓碑上尋找靈感。影片中可見，海莉挺著大肚子和孩子們在墓園散步，一邊朗讀墓碑上的名字，過程中孩子也無所畏懼地穿梭在墓碑之間嬉戲遊玩，甚至推了一塊墓碑。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人錯愕直呼「也太不吉利了吧」、「天啊，我絕對不會這樣做」、「我父母就是這麼做的，後來我把名字改了，因為我不想和一個陌生的死人用同一個名字」。不過海莉強調，當年父母就是從陌生人的墓碑上得到靈感，幫妹妹取了一個好聽的名字，直到現在妹妹依然健康地活著，也沒有遇到不好的事情，所以自己並不迷信。