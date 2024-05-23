常言道「色字頭上一把刀」，沒想到現實生活中卻成真。近日大陸網路上流傳一段影片，疑似一名男子在520當天與人妻偷情，遭到女方的丈夫攻擊，最後頭上插著一把菜刀被緊急送醫，恐怖畫面掀起網友熱議。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一名男子在屋子內一手拿手機拍影片，一手持菜刀揮舞，對著從房間內走出的一男一女怒斥「在我家裡搞啊！」只見當時女方衣衫不整，還在穿衣服，男方全程不發一語。

沒想到畫面一轉，偷吃人妻的男子卻躺在醫院的病床上打點滴，頭頂還插著一把菜刀，場面相當驚悚，期間醫護人員也上前關心傷勢。短短21秒影片疑似是在520當天發生，人妻趁著丈夫不在家，找來小王上門偷情，沒想到卻被抓姦在床。

影片雖然尚未被警方證實，但已經在網路上瘋傳，不少網友見狀也搖頭直呼「老實點不行嗎」、「色字頭上一把刀原來是真的」、「古人誠不欺我」、「真．頭上一把刀」。