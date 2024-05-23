穿著長裙騎乘交通工具千萬要小心！大陸一名短髮女子，日前穿著連身長裙外出騎腳踏車，沒想到裙襬卡進車輪，一不小心被脫成半裸，傲人上圍全都露，嚇得後方駕駛驚呼連連。
根據網路上瘋傳的影片顯示，5月21日下午5點多，大陸一名身材姣好的短髮女子，穿著連身長裙騎腳踏車上路，沒想到裙擺太長，瞬間被卡進車輪，導致車輪鎖死，女子身上的連身裙也應聲撕毀，不僅背部大面積的紋身全都露，傲人上圍也因此曝光。
面對突如其來的意外，女子嚇得急忙停車想要扯出長裙，但裙擺卡太緊，根本拉不出來，她只能尷尬地半裸著上身，將腳踏車拖到路邊慢慢處理。全程目擊的後方汽車駕駛則連聲呼喊「臥槽！臥槽！」似乎嚇得不輕。
影片曝光後在微博上瘋傳，網友們紛紛留言直呼「穿長裙騎腳踏車一定要小心，一不小心就衣衫盡褪了」、「長裙子不適合騎自行車，坐摩托車更危險」；不過也有人歪樓表示「這紋身比馬賽克厲害」、「大面積紋身就跟穿著衣服一樣」。
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