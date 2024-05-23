美國奧勒岡州（Oregon）一處海灘，近日有民眾驚見一隻黑色怪魚擱淺，且身上疑似長滿瘤，緊急通報當地水族館。對此專家解釋，這是罕見的深海魚種「太平洋足球魚」（Pacific football fish），而且這類公魚專吃軟飯，只負責交配。

綜合外媒報導，奧勒岡州居民18日在坎農海灘南端，看見一隻外型極為醜陋的黑色怪魚，身上還疑似長滿瘤，擔心是受到輻射污染而變異的物種，立刻通報當地海濱水族館（Seaside Aquarium）。

專家鑑定後表示，這是罕見的深海魚種「太平洋足球魚」，正式名稱是「相模灣鞭冠鮟鱇」，生活在海洋深處2000至3000英尺（約610公尺到914公尺），全球標本僅有31隻，目前只在日本、紐西蘭、俄羅斯、夏威夷與智利等地發現過，而這次被沖上岸的是第32隻。

專家指出，「相模灣鞭冠鮟鱇」的生活習性十分神祕，且母魚與公魚截然不同，前者足足大了10倍，平常負責獵食、保護公魚，公魚可說是專門吃軟飯，只要負責交配，提供繁衍所需的精子，完全「寄生」在母魚底下。