國外一名單親媽媽近日在網路上分享恐怖經歷，指出某天回家時，聽到床底下有聲音，探頭一看驚見躲了一名陌生男子，嚇得立刻報警，事後更得知對方偷偷潛入家中時間長達4個月，讓她相當崩潰。

該名女子近日在TikTok發布影片，內容提到26歲時就買下這棟房子，並且和兩名孩子住一起，由於本身是單親媽媽，且工作的地方距離家裡約莫1小時車程，加上工時很長，所以平常凌晨4點就要出門，直到晚上9點才回家，有時分身乏術，還會將孩子交給爸媽照顧。

女子回憶事發當天，因為前一晚在爸媽家過夜，早上9點多才回到自己家，打算稍微休息一下，沒想到突然聽到床底下傳來奇怪的聲音，她探頭一看赫然發現床底下躲著一名陌生男子，嚇得奪門而出並緊急報警。

事後警方將男子逮捕，並起底男子是曾經到她家工作過的除草工人，對方坦承因為無家可歸，所以偷偷潛入她的家中，時間長達4個月，警方搜查男子用品時還發現女子以及其他女性的內衣。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「天啊也太可怕了」、「不敢相信竟然有人會做出這種事」、「這就是為什麼我認為家中一定要安裝監視器」；另外也有人懷疑，男子除了借住還可能意圖不軌。