古代封建社會，女子地位低下，即便是生長在帝王家的清朝公主，也擺脫不了悲慘宿命，尤其是大清史上共有82位公主，但有將近三分之二生不出孩子，背後原因除了早夭，還跟遠嫁塞外以及窠臼的皇室規矩所束縛息息相關，有些公主甚至直到入殮時，還是完璧之身。

根據《搜狐網》報導，清朝共有82位公主，其中將近三分之二的公主卻終生不育，除了一部分是因為早夭去世，例如順治6個女兒就有5個早夭、康熙雖有20個女兒，但長大成人的不到10個。

其次是公主在深宮中沒有優勢，好不容易平安長大，仍經常面對後宮鬥爭，甚至淪為政治聯姻與和親的犧牲品，許多公主小小年紀就遠嫁塞外，攏絡邊境勢力，光是能在異域存活下來就相當不容易了，更何況和親對象的年齡大多比較年長，所以也很難生育。

至於下嫁給王公貴族的公主，雖然地位比臣子高很多，但嫁給駙馬後基於身分尊貴，不能和丈夫一起住，且駙馬不能隨意進入內院和公主共度良宵，再加上公主日常起居都是由奶娘看管，導致公主在召喚丈夫這件事上很難有主動權，夫妻相聚實在不容易，加上若丈夫早逝，那麼公主就只能孤獨終老。