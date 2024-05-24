大陸一名女子近日穿著連身長裙，外出騎腳踏車，沒想到下秒突然發生悲劇，裙擺被車輪絞死，導致連身裙應聲撕毀，瞬間春光外洩。影片曝光後在網路上瘋傳，如今本尊現身，不排除向洩露行車記錄器的車主提告。

近日大陸一名身材姣好的短髮女子騎單車時，裙擺不慎捲入車輪，導致整件連身裙被扯下。女子發現情況不對，立刻停車，但長裙完全被車輪絞死，整件連身裙也應聲撕毀，造成她春光外洩，近乎全裸。

隨著畫面不斷瘋傳，該名女子也發布影片，揚言要向洩露行車記錄器的車主提告，希望網友能提供更多線索。不過由於事發當時，女子滿身刺青，與現身時清純正妹的臉龐反差極大，讓不少網友錯愕直呼「濾鏡開很大」、「該不會又是為了賺流量吧」。

對此，女子再次發布影片強調「不存在劇本，這件事就是意外」，也已經報警；至於網友不解，為何她揚言提告車主時，竟然還笑得出來，對此她無奈表示，因為打了玻尿酸，所以嘴角才會無時無刻都是呈現上翹的模樣。