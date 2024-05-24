大陸江蘇一名男子近日釣魚時，突然被一股重力拖入水中，就怕到手的大魚跑了，他一邊游泳還一邊收竿，最後總算將重達20斤（約12公斤）的大魚給釣上岸。

綜合陸媒報導，江蘇連雲港一間釣魚場21日上演一場精彩的「釣魚SHOW」，根據監視器畫面顯示，當時一名穿著灰色防曬衣的釣客看見魚竿有動靜時，突然起身拉緊竿子，疑似用力太猛不慎跌落魚塘，但即便如此他仍堅決不放手，一邊游著仰式還一邊收竿。一旁釣客見狀也立即上前幫忙，結束一場虛驚。

釣魚場王姓老闆指出，釣客比較瘦，起竿也比較猛，加上魚重達20斤（約12公斤）左右，「就這樣被拽水裡去了，好在人和魚都上岸了」。老闆說，落水的釣客情緒很激動，上岸後又繼續釣了一陣子的魚才離開，坦言類似的情況並不少見，每個月幾乎都有釣客會掉到水裡。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「被魚釣的幸福時刻」、「這哪是釣魚，分明是魚釣人」、「釣魚佬死都不撒手啊」、「釣魚順便洗個澡」。