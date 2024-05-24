美國洛杉磯日前發生一起離譜事件，一名男子分手後得知前女友下海拍淫片，竟妒火中燒，開卡車撞倒曾「合體」女方的男優，還持高爾夫球桿攻擊他，當場被警方逮捕。

綜合外媒報導，26歲的戈塞林（James Gosselin）分手後，得知前女友吉婭（Gia）轉行當起AV女優，一氣之下竟然在4月2日找上曾與女方合體的男優漢密爾頓（Bradley Hamilton）報復，不僅開卡車撞向對方的機車，並輾過後輪，接著又手持高爾夫球桿下車，攻擊漢密爾頓的背部。不過戈塞林很快就被反制，還被一拳打中眼睛。

警方獲報後趕抵現場，戈塞林也當即被逮捕，他坦承持有滑雪面罩、高爾夫球桿，以及一把從他的卡車中搜出的非法槍枝。不過戈塞林被送往醫院後，又因為未公開的醫療原因而被釋放。戈塞林和吉婭的共同友人告訴警方，戈塞林揚言在路上襲擊漢密爾頓，再將他的屍體裝進卡車。

戈塞林4月4日因謀殺未遂被立案，包括被指控企圖謀殺罪、2項使用致命武器（非槍械）攻擊罪嫌，以及在公共場所非法持有上膛槍枝；不過隔天他便支付100萬美元（約新台幣3227萬元）保釋金獲釋。5月3日，戈塞林對所有指控均表示不認罪，他的律師則表示不予置評。