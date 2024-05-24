美國加州一名單親媽媽蘿斯（Charlotte Russ）去年底帶孩子前往海灘玩耍，沒想到卻誤將當地特有的蛤蜊當作貝殼撿走，被開罰8萬8993美元（約新台幣283萬），天價罰款讓蘿斯當場崩潰。

綜合外媒報導，單親媽媽蘿斯去年底帶家人前往有「世界蛤蜊之都」（Clam Capital of the World）之稱的皮斯摩海灘（Pismo Beach）旅行，當時孩子們在沙灘玩水，同時也撿拾了一些貝殼當作紀念品，不料卻誤撿了72顆當地特有種「墨西哥三角文蛤」。

就在他們準備離開時，正好被巡邏的加州魚類野生動物部官員發現，對方指出他們一家人並未申請合法執照，卻違規撿拾「墨西哥三角文蛤」，隨即開出一張高達8萬8993美元的罰單。蘿斯崩潰表示，「我真的超難過與沮喪，當天的家庭旅行也跟著泡湯了」。

幸好在蘿斯申訴後，加州聖路易奧比斯保郡（San Luis Obispo County）法院同意減少罰款，最終蘿斯只需繳交500美元（約新台幣1.5萬元）。有了這次的慘痛教訓，蘿斯坦言她和孩子都學到，在海灘上不能亂撿東西回家，也能區分蛤蜊和貝殼的差別。