國外一名女子近日在網路上分享，飼養的寵物貓叼了一顆「毛球」報恩，她仔細一看發現是一隻老鼠後想將其放生，老鼠卻突然逃跑，直到隔天才驚覺母鼠竟然在臥室生下一窩幼崽，讓她當場崩潰。

原PO日前在國外論壇《Reddit》發文透露，自家飼養的橘貓帶回一隻老鼠送給她，沒想到老鼠一落地後瞬間消失地無影無蹤，直到隔天凌晨4點，她突然聽到房間傳出奇怪的聲響，循著聲音才在臥室發現老鼠的行蹤，更讓她崩潰的是，老鼠竟然還生下6隻小老鼠。

照片中可見，6隻剛出生的無毛小老鼠倒在地上一動也不動，飼主懷疑其中幾隻可能已經死亡，也試圖尋找母鼠，但卻怎樣也找不到，懷疑母鼠為了逃命便拋棄了鼠寶寶。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「有時候貓咪叼給飼主的『禮物』往往會成為一場惡夢」、「貓咪的表情看起來好驕傲，明明闖禍了，卻一臉勝利者的表情」、「貓咪抓老鼠結果反而讓家裡老鼠變多」。