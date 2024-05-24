東漢末年英雄輩出，最終形成三足鼎立的局面，其中諸葛亮作為蜀國的丞相，上通天文下知地理，既是成功的政治家，也是傑出的軍事家，不過精通占卜之術的不只有諸葛亮。在發起漢中之戰前夕，面對強大的曹軍，劉備就曾跑去問了一個人，這人名叫周群，沒想到他卻在預言應驗、蜀漢如日中天之際，棄官逃亡。

根據《網易》報導，《三國志》記載，周群自小跟隨父親周舒學習占星術，後來劉璋在掌管益州時，聘請他擔任師友從事一職，其預言大多得以應驗；後來劉備佔領益州，將周群改任為儒林校尉。也因為周群的預言屢屢成真，例如在西元207年十月，當彗星出現在鶉尾星辰區域內，鶉尾屬荊州分野，周群以此認為荊州牧劉表將要去世，果真劉表隔年便撒手人寰，劉備因而對周群的占卜能力深信不疑。

後來當劉備想要與曹操爭奪漢中時，也曾詢問周群意見，周群直言「只能得到漢中的土地，但得不到其民眾。而且若是率領偏軍出征，一定會遭遇失敗。」果不其然，漢中之戰的結果和周群的預測相近，劉備打了勝仗，但百姓早已被曹操提前撤走。同時劉備又派吳蘭、雷銅等大將攻打武都，卻以戰敗覆亡。

經此一事，劉備對周群更加信任，還對他加官進爵，但周群沒有因此感到高興，反而棄官逃亡東吳。原來他早一步算到蜀漢的未來，儘管當時蜀國如日中天，但最終將迎來覆滅衰亡的命運；加上他的好友張裕因為「洩露天機」被劉備誅殺，就算諸葛亮求情也沒用，有了這個前車之鑑，周群選擇急流勇退，也算是有先見之明。