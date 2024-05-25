紐西蘭一名女子在廣播節目上分享，和男友熱戀3個月後，第一次見對方家長，沒想到一看到男友爸爸卻當場嚇傻，因為她過去曾和男友爸爸約會過，兩人還在公園野戰，荒謬經歷讓主持人也大感震驚。

綜合外媒報導，紐西蘭一檔熱門廣播節目「Will & Woody」近日邀請民眾CALL-IN，分享史上最糟糕的約會經驗，其中一位名叫雪莉（Sheree）的聽眾直言，此生最崩潰的一次約會就是她與男友爸媽見面那天，因為她過去就曾透過約會軟體與男友爸爸見過面。

雪莉指出，從男友口中得知他們家人之間的感情相當親密，所以她也一直很期待能夠見到他們，就在兩人交往3個月後，她參加了男友的家族烤肉聚會，沒想到看見男友爸爸後卻當場傻眼，手心也微微冒汗。

主持人聽到後隨即發出驚呼，並詢問雪莉，「所以妳有和男友爸爸亂搞過嗎？」雪莉尷尬承認，「有，在公園裡面」。勁爆內容掀起網友熱議，紛紛留言直呼「妳贏了！」、「真的是史上最尷尬」、「去參加家族聚會烤肉，結果發現被烤的是自己」。由於節目沒有提到後續，不少人好奇雪莉是否還和男友繼續交往。