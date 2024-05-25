大陸近日瘋傳一段離譜影片，一名打扮可愛的短裙女子在商場上不明原因突然暴走，躺在地上鬧脾氣，誇張行徑嚇壞現場眾人，但男伴則全程冷眼旁觀。畫面曝光後引爆網友熱議，不少人搖頭直呼「她可能還把自己當小孩看待」。

根據網路上瘋傳的27秒影片顯示，一名女子身穿短裙，打扮俏皮，還揹著達菲熊包包，期間疑似和男伴發生衝突，竟然在大庭廣眾之下發出駭人嘶吼聲，眼見對方無動於衷，她甚至原地起跳，直接躺在地上哭鬧，還不斷蹬腳，無視旁人目光，就連商場保全也看傻了。

不過穿著粉色上衣、頭戴藍色鴨舌帽的男伴則全程冷眼旁觀，任憑女子在地上嘶喊、揮舞手腳，沒有上前安撫女子情緒或是將其攙扶起身。

影片曝光後隨即掀起熱議，網友們紛紛留言直呼「她還覺得自己是個大寶寶」、「沒有公主命就別有公主病」、「我家小孩一個10歲、一個6歲也不曾在外這樣過」、「這女朋友還能要嗎」、「巨嬰」。不過因為影片拍攝地點和時間不明，有人懷疑是故意擺拍，也有網友好心提醒，無論影片真假，女子原地起跳坐下的動作，很可能會對身體帶來危害，以後最好不要再這麼衝動了。