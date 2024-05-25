在數千年的歷史進程中，王朝更迭是必然現象，南北朝時期劉宋的開國皇帝劉裕，原本只是一名士兵，後來鐵血征伐，接連誅殺6位皇帝後成功登基，堪稱「帝王終結者」。不過劉裕篡位後，沒有厚待司馬家族，反而將司馬一族趕盡殺絕，背後原因除了兒子年幼，擔心江山不穩，更怕世家大族擁立司馬家後代復辟。

根據《搜狐網》報導，劉裕祖上是漢高祖劉邦的弟弟劉交，但到了他這一代已經沒落，出身貧寒的他若想翻身，就是參軍打仗，期間他也展示了優異的軍事能力，成為有勇有謀的人才。當時東晉權臣桓玄篡位稱帝，劉裕為了保存實力暫投其麾下，事後抓準機會舉兵討伐桓玄，將其殺害。桓玄敗亡後，劉裕擁立司馬德宗復位，從此間接控制了東晉朝政。

與此同時，南燕皇帝慕容超計畫南下攻擊淮北，讓東晉不堪其擾，劉裕率軍反擊，在燕軍戰敗後，直接攻破都城殺死了包括慕容超在內的數千位南燕王室成員。此後劉裕往西討伐譙蜀，導致「成都王」譙縱自縊而亡；接著劉裕趁著後秦內亂二度北伐，將後秦末主姚泓帶回健康斬首。

在為東晉作戰的過程中，劉裕連殺了4位皇帝，聲勢因此大漲，他為了掌權甚至命人毒殺晉安帝司馬德宗，擁立其弟司馬德文，是為晉恭帝。司馬德文深知劉裕的野心，在位僅一年左右就禪讓帝位給劉裕，東晉自此滅亡。

劉裕正式稱帝後，為了斬草除根，還是對司馬德文痛下殺手，背後原因除了避免世家大族擁立司馬家後代復辟，更重要的是劉裕已經57歲，但兒子僅十幾歲，為了江山穩固，才對司馬家族趕盡殺絕。