印度一名男子非常想要擁有兒子，但和妻子生了5胎都是女兒，為了確認第6胎孩子的性別，他竟拿鐮刀攻擊懷孕8個月的妻子，硬生生將她剖腹，導致妻子重傷，腸子流了出來，還殺死了他渴望已久的兒子。

根據《印度快報》報導，印度38歲男子潘納拉爾（Pannalal）十分渴望擁有一名兒子，然而他和妻子安妮塔（Anita）一連生了5胎都是女兒，2020年安妮塔又懷了第6胎，潘納拉爾為了確認腹中胎兒的性別，竟拿鐮刀襲擊懷孕8個月的妻子，硬生生將她剖腹，結果害安妮塔重傷，腸子流了出來，所幸在送醫急救後幸運存活，但胎兒不幸流產，事後醫生告知他們，死去的孩子正是潘納拉爾渴望已久的兒子。

最近法院終於做出判決，根據《印度刑法典》第307條「謀殺未遂」、第313條「未經婦女同意造成流產」，判處潘納拉爾終身監禁，並處以5萬盧比（約新台幣1.9萬）罰款。

安妮塔透露潘納拉爾過去遭保釋時，曾多次闖入她家毆打她，還破壞房子，潘納拉爾甚至威脅安妮塔撤案，否則將會對她不利，如今判決結果終於出爐讓她開心不已，直言等了4年後正義終於被伸張；安妮塔也表示，想到尚未出生就離世的兒子總會感到難過，如果丈夫沒有襲擊她，他想要兒子的願望就能夠實現。