Potentially habitable planet size of Earth discovered 40 light years away https://t.co/JmTh3SBGxy — Guardian Science (@guardianscience) May 24, 2024

有鑑於科技不斷進步，各種汙染也不斷侵蝕著地球，人類積極尋找適合移居的行星，日前科學家發現一顆體積介於地球和金星之間的星球「葛利斯12b」，只需光速飛行40年可抵達，且每13天就過完一年。不過即便如此，以現行科技而言，搭乘最快的太空船前往也得耗費22.5萬年。

綜合外媒報導，這顆名為葛利斯12b（Gliese 12b）的行星，距離地球僅40光年，不僅離地球最近，體積也介於地球和金星之間，研究團隊推估，表面溫度為攝氏42℃，最可能有液態水存在，是最適合人類居住的環境。這項新發現被刊登在《英國皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。

科學家指出，葛利斯12b繞著雙魚座紅矮星公轉，僅需12.8天就能繞完一圈，意即只要13天就能過完一年，因為紅矮星的大小只有太陽的27％、表面溫度也僅60％。不過科學家還要進一步研究，才能確定行星上的大氣成分，以及是否有水，「有水的話就比較像地球，不過也可能如金星般，水分因溫室效應而逸散」。

美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，葛利斯12b是韋伯太空望遠鏡進一步研究的候選對象，然而就算搭乘人類現階段最先進的太空船加速前往，恐怕也得耗費22.5萬年才能抵達。