南韓一名女子在結婚典禮拋捧花給閨密，未料婚後一個月，對方竟和丈夫「有一腿」，女子透過閨密在部落格發布的照片和文字，得到外遇鐵證，殘酷的真相讓她崩潰不已，目前已經向閨密和丈夫提告通姦罪。

根據《紐西斯通訊社》報導，南韓一名女子日前在論壇發文，表示早就懷疑丈夫和閨密外遇，但不斷說服自己是假的，未料竟在閨密的部落格發現外遇鐵證，讓她無奈自嘲「我覺得自己真的很愚蠢。」閨密的部落格經常上傳男人的手或衣角的照片，雖然並未露出正臉，但她身為枕邊人，一看就知道是自己的丈夫。

除此之外，閨密還會上傳丈夫寫的信、送的禮物和兩人旅行去的飯店的照片，再配上肉麻的文字，讓她更加確信外遇事實，甚至丈夫和閨密外出旅遊的次數比夫妻間旅遊的次數都還要多。

女子透露，閨密是從國中至今的好友，和丈夫則是在交往8年後結婚，婚前丈夫和閨密就已經認識，3人還曾一起打工，丈夫卻在結婚一個月後開始和閨密外遇，如今回想起來，女子認為他們可能婚前就在暗通款曲，只是當時她並未察覺而已。

閨密還曾在她結婚時送來祝賀蛋糕，並將婚禮上接到的捧花做成乾燥花保存，詭異的行為讓女子困惑不已，「實在搞不懂她在想什麼。」同時她也對丈夫和閨密外遇的事實感到衝擊，雖然隨著時間推移，心情緩和不少，但還是恨不得將閨密的行為公諸於眾，同時她也已經向丈夫和閨密提告通姦罪。