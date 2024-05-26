說到紙張的起源，大多數人都會想到東漢時期的「蔡倫造紙」，不過考古學家在甘肅敦煌的西漢遺址中，出土了500多張古紙，比蔡倫造紙還要早100年左右，只是當時並非用來書寫的物品，而是包裹中藥的包裝材料。

大陸甘肅簡牘博物館館長朱建軍在央視節目《簡牘探中華》指出，簡牘是紙張普及之前，古人普遍使用的書寫載體，但隨著敦煌「懸泉置遺址」漢簡的考古挖掘，考古人員在遺址中發現了500多張漢代的紙張殘片，根據古紙的出土地層和科學儀器的推測結果，可以證明早在東漢「蔡倫造紙」約100年以前，西漢時期就已經出現古紙。

朱建軍表示，更重要的是，這些古代紙張殘片中，約有10多張古紙上留有字跡，文字內容包含「細辛」、「薰力」、「付子」等中藥名稱，且紙張還留有褶皺痕跡，說明當時這些紙張被用來包裹中藥材，也說明紙張尚未被推廣為書寫用具以前，最早可能是作為包裝材料來使用。

此外，陸媒《中國甘肅網》報導指出，敦煌馬圈灣的漢代「烽燧遺址」以及酒泉金塔、內蒙古額濟納旗也曾出土西漢紙張，但上面並沒有被書寫過的痕跡，史學家認為，這些紙張在當時可能是雜用的物品，不是傳播訊息、記錄知識的工具，而懸泉置遺址發現的紙張，是世界上發現最早的墨跡紙張，史學家將這些紙命名為「敦煌古紙」。