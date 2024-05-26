美國一場家庭聚會上，一名親戚帶來獵殺得到的黑熊肉，並和蔬菜一起做成烤肉串食用，未料一周後，其中一名男子出現發燒、肌肉疼痛等症狀，就醫檢查驚覺他感染了「旋毛蟲」，且另外5名家人也紛紛中鏢，出現類似症狀。

根據《NBC》報導，美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）近日發布新報告，2022年7月南達科他州一場家庭聚會上，一名親戚帶來了在加拿大北部獵殺的野生黑熊肉，這些肉事前已經在冰箱冷凍了45天，一家人用解凍的肉和蔬菜做成烤肉串食用，未料一周後，家庭中一名29歲男子出現發燒、嚴重肌肉疼痛和眼周腫脹等症狀，並且2度住院。

醫生透過血液檢查發現，男子感染了旋毛蟲病（Trichinellosis），且另外5名家庭成員也都「中標」，出現發燒、頭痛、胃痛、腹瀉、肌肉疼痛和眼周腫脹等症狀；隨後美國疾病管制與預防中心針對他們食用的黑熊肉進行檢測，發現了旋毛蟲的幼蟲，因此推測這家人是食用了未煮熟的黑熊肉而遭到感染，因為黑熊肉的顏色較深，難以從外觀辨別是否煮熟。

根據台灣衛生福利部疾病管制署介紹，旋毛蟲是一種細小的線蟲，可寄生於豬、人類等許多常見哺乳類動物的十二指腸和空腸中，人類主要的感染途徑，是吃了未煮熟且帶有旋毛蟲包囊的肉類，大多數患者為無症狀感染，可自動痊癒，但嚴重感染可能引發心臟衰竭、呼吸衰竭、腦病變等，進而危及性命，甚至導致死亡。