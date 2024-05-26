歷史上的王朝更迭，幾乎伴隨著殺戮和血腥，西元1368年以朱元璋為首的起義軍攻佔元大都，並在南京建立明朝。不過朱元璋即位後首要面對的難題，就是如何拉攏民心、打擊異己，最終他下了一道命令，雖然不見血卻十分高明，從此讓數十萬蒙古女子無力抵抗。

根據《網易》報導，西元1368年朱元璋手下大將徐達攻克元大都，一路追殺蒙古軍，將其軍隊趕盡殺絕，元朝自此宣告滅亡。但面對遺留下來的數十萬蒙古女性，一向嗜血且殺伐果斷的朱元璋，卻祭出一道不見血卻十分高明的通婚令，讓蒙古族大受打擊。

通婚政策明令「蒙古人可以與漢人通婚，但蒙古女子只可嫁給漢人，否則家產沒收，身份變為奴隸」，這對於自視血統高貴的蒙古族而言相當崩潰，他們萬萬沒想到竟然要淪落到和「低等漢人」通婚，但礙於嚴刑律法只能乖乖配合。

朱元璋此舉無疑是保障了大明王朝的安危，背後原因有二，首先經過連年戰亂，人口勢必銳減，多了蒙古女子和漢族男子通婚，能迅速恢復人口、提升生產力。其次是強迫蒙古人融入漢族，一旦有了親情做後盾，就不容易出現反叛的情況，也能削弱蒙古人的影響力，達到更進一步的漢化。