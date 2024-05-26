大自然的世界弱肉強食，草食動物往往難以逃脫掠食者的襲擊。坦尚尼亞一處禁獵區中，一隻牛羚正在草叢中睡午覺，孰不知已經誤闖公獅領地，巡邏的公獅聞到氣味後，立刻開啟狩獵模式，撲向打算逃跑的牛羚，最終順利飽餐一頓。

根據《Latest Sightings》報導，這段影片由國外的野生動物嚮導凱瑪（Manja Kema）於坦尚尼亞的馬斯瓦禁獵區（Maswa Game Reserve）拍攝，當時他帶著遊客觀察一隻年輕的牛羚，牠正孤身一人，在一處草叢中睡午覺，旁邊沒有任何同伴的身影。

觀察了一陣子後，凱瑪發現有個生物從遠處走來，距離近一點後，他們才驚覺竟是一隻公獅；報導指出，公獅經常在領地巡邏，以確保家人的安全，並且會用氣味標記邊界，讓其他獅子知道這塊地已經被佔領了，至於牛羚，牠只是碰巧選擇了一個最糟糕的午睡場地。

因為草叢長得太高，牛羚隱身在其中，公獅起初並未察覺牠的存在，直到兩者距離只剩下短短幾公尺，公獅似乎聞到空氣中有獵物的氣味，步伐從原本的小跑步變成緩慢的腳步，立刻進入了狩獵模式，隨後停在牛羚的正前方。

不過牛羚似乎睡得太熟，完全沒有察覺危險逼近，等到終於清醒時早就為時已晚，牠晃了晃腦袋，試圖嚇跑公獅，卻完全起不了作用，反而暴露了自己的位置，牠起身一逃跑，就被公獅撲倒在地，並被咬住喉嚨，在附近巡邏的另一隻公獅聽到動靜後，急忙趕過來幫忙，最後兩隻公獅將牛羚分食殆盡。