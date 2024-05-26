古代封建社會，皇帝後宮佳麗三千，有些人因為出身低或是顏值不高，一輩子都得不到皇帝寵幸，清朝皇室甚至規定，一旦女子年過半百就不被允許侍寢。對此，許多人將問題歸咎在年老色衰，但其實主要有3大現實考量。

根據《網易》報導，古代皇帝娶妻有不少要求和條件，房事也相當講究，以清代而言，嬪妃一旦超過50歲就不准侍寢，背後有3大現實考量。首先是淘汰制度，每3年一次的選秀女制度，有著明確的數量規定，因此過往那些年紀大、出身低的嬪妃就成了首要的淘汰對象。

其次是為了避免後宮爭鬥、拉攏勢力，畢竟有些女子的家族勢力龐大，本身也被當作政治籌碼，如果不適時排除，很可能會打壓新人，影響後宮穩定。

然而追根究柢，最大的原因來自於古代的醫療水準不高，又沒有安全的避孕方式，一旦高齡妃子懷孕，很可能面臨極大風險，難產死亡的人更是不在少數，所以為了避免高齡產婦的出現，只好從根本上解決。更何況皇帝每天都要操勞國事，精力有限，相較於高齡妃子，年輕妃子更容易受孕，也能降低生孩子的風險。