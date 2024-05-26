東北虎威風凜凜的霸氣模樣，讓人卻步，不過大陸河南一隻1歲半的東北虎，因為生病需要打針治療，沒想到卻因為怕痛，頻頻鑽進「奶媽」飼育員的懷裡討拍，超萌反差讓網友看了一秒融化。

根據微博上瘋傳的影片顯示，河南濮陽動物園一隻1歲半的東北虎「京京」，因為生病必須打針治療，但獸醫不敢靠近，只好由從小照顧京京的飼育員代打上陣。

畫面中可見，京京看見飼育員後親暱地走上前去，但牠可能知道要打針，所以有點抗拒，還不斷扒緊飼育員的左腿求情討拍。飼育員只好一邊安撫，一邊迅速下針，儘管過程中京京有點掙扎，但還是認命挨了一針。

飼育員完成任務後，立刻搓揉京京的後背，試圖緩解疼痛，京京也委屈地鑽進飼育員的懷裡討拍、求抱抱，賣萌行徑讓玻璃窗外的遊客大感驚奇。

影片曝光後網友也紛紛留言直呼「愛果然是世間最好的信任」、「跟貓一樣，只是大了一點」、「天啊牠就是一個小寶寶啊，一直撒嬌」、「好想擼貓啊」。