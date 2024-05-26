一般人看到蛇都會感到害怕，想要馬上逃得遠遠的，但有人不畏懼蛇類，反而還主動被生吞。美國一名男子為了激起人們的保育意識，竟自願挑戰遭巨蛇生吞，只是當頭被蛇吞進口中時，他便害怕地向團隊求救，最終順利脫困；這個瘋狂挑戰發生在2014年，近日又被媒體翻出，引發網路熱議。

根據《LADbible》報導，美國38歲男子羅索利（Paul Rosolie）是一名保育人士，致力於保護生物和牠們的棲息地、生態系統，曾在印尼、巴西、印度和秘魯等國家活動，他還花了數年時間研究棲息在亞馬遜的森蚺（Green Anaconda），為了解決森蚺棲息地逐漸消失的問題，羅索利決定進行一個瘋狂計畫，希望激起人們保育亞馬遜的熱情。

2014年，羅索利在《探索頻道（Discovery）》的節目《活人生吞（Eaten Alive）》上，接受被一條巨蛇活活吞下的挑戰，他和10人團隊在秘魯亞馬遜找到一條長約6公尺、重約114公斤的森蚺，並讓羅索利穿上特製服裝，防止刺激森蚺內臟，並讓他得以在消化液的侵蝕下生存，同時還配備了無線電、迷你攝影機與3個小時的氧氣供應。

實驗開始時，羅索利在身上塗滿大量豬血，並以四肢著地的方式靠近，讓森蚺誤以為他是一隻野豬，只花了幾秒鐘，森蚺快速纏繞在羅索利身上，不斷擠壓他的手臂和身體，直面森蚺的攻勢讓羅索利十分不安，隨後頭部遭到吞噬，他實在無法承受，於是向團隊求救，很快便順利脫困。

羅索利回憶這段恐怖經歷，表示「我記得的最後一件事，是牠把嘴張大，接著四周變得好黑，我全身軟弱無力。」且在森蚺強力擠壓下，羅索利身上的特製服裝裂開了，手臂從破洞中伸了出來，他擔心森蚺會折斷他的手臂，所以最終才決定喊「卡」。