年齡差距極大的戀情，往往會遭受外界質疑，必須面對異樣眼光；越南一對相差27歲的母子戀受到全村人的強烈反對，但就算環境艱辛、經濟拮据，兩人仍相互扶持、照顧，妻子還以高齡產婦的身分生下一子，村民們最終願意軟化態度，認同兩人的婚姻。

根據《Khaosod》報導，越南河江省一名26歲男子阿星自幼喪父，母親也拋下他和弟弟離開，兄弟倆由村民撫養長大，阿星的個性單純、老實，深受村民喜愛；阿星長大後，獨自前往河內工作，成為一名建築工人，並認識了一名大他27歲的女子姬亞，兩人彼此扶持照顧，久而久之便擦出愛的火花。

阿星透露，他決定要娶姬亞時，受到全村人的強烈反對，但他並不在乎，認為自己和姬亞是真愛，「我鼓起勇氣問她願不願意嫁給我，那時她已經老了，猶豫著該如何回答，最後還是答應了。」阿星也向姬亞坦承，他家境不好也沒有父母，所以結婚時無法給她嫁妝，但姬亞並不在意這些東西。

不過兩人的婚姻始終不被人看好，姬亞無奈表示，「人們總是告訴我，如果妳又老又窮，嫁給年輕人就是掉入騙局。人們不相信愛情，認為阿星幾年後就會因為一名年輕女孩離開我。」

雖然過程艱辛，但夫妻倆向所有人證明了他們對待這段感情的認真，並且育有一名兒子，最終村民終於軟化態度，認同了兩人的婚姻；如今阿星和姬亞住在不大的房子裡，過著幸福快樂的生活，由阿星負責工作賺錢，姬亞在家打理一切並照顧兒子。