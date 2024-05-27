日本神奈川一名小學六年級女學生日前在健康檢查時，被要求在男醫師面前裸上身，儘管有哭著向老師抗議，但老師表示這是規定，引發家長不滿，消息一出掀起熱議。對此，當地教育委員會指出，裸上身是為了確保檢查的準確性，目前已設置隔間和安排女性護理師陪同，不過校方也應設法顧慮到學生的隱私和情緒。

根據《週刊女性PRIME》報導，這起事件發生在神奈川縣橫濱市，一名小學生家長在網路上分享女兒的健檢經歷，直言女兒回家後，表示學校要求學生們裸上身，接受校醫使用聽診器檢查。雖然是在隔間內進行，但因為醫師是男性，讓不少女同學哭著抗議，學校老師卻堅稱「這是規定」，要學生乖乖配合。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言砲轟「我也有女兒，沒辦法接受學校要求六年級生這麼做」、「現代社會竟然還有校醫提出這種要求，太誇張了」、「有很多不脫光衣服的方法，為什麼一定要這麼做」。不過也有另一派人認為，「這是為了避免誤診的必要措施」、「找出疾病比較重要，我孩子的同學就在檢查中發現脊椎側彎」。

隨著輿論發酵，橫濱市教育委員會表示確有此事，但沒有收到學童落淚或抗議的消息，並強調裸上身是為了確保結果的準確性，目前已設置隔間和安排女性護理師陪同，以保護學生的隱私。同時委員會也指出，未來將在確切檢查和保護學生隱私之間尋求平衡，並與各學校和校醫討論改進措施，希望透過學校渠道讓學生和家長充分了解相關資訊。