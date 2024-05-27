美國一名男子犯下多項與酗酒相關的罪行，根據紀錄顯示，他一生被捕1300次，在監獄裡度過共計6000多天，成為「世上最常坐牢」的男子，不過有消息指出，該名男子已於近日過世，結束了他傳奇的一生。

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**Fallece el hombre más arrestado de Estados Unidos**



Henry Earl de Lexington, Kentucky, fallece a los 74 años luego de ser arrestado más de 1,500 veces, pasando 6,000 días en la cárcel. Su historial criminal comenzó a los 18 años tras la muerte de su… — ULTIMA HORA 𝗘𝗡 𝕏 (@ultimahoraenx) May 26, 2024

根據《紐約郵報》報導，美國肯塔基州的男子厄爾（Henry Earl）在18歲養母過世後開始酗酒，1969年因為醉醺醺地去上班，導致失去了汽車旅館服務生的工作， 1970年7月厄爾因為攜帶隱藏式武器首次被捕，自此開始他的「監獄人生」。

《列剋星敦先驅領袖報》指出，自從地方政府在1992年以數位化方式記錄逮捕事件以來，厄爾被抓捕約1300次，大多因為犯下酗酒相關的罪刑，《鐵證報》（Smoking Gun）則稱，厄爾一生中共被抓捕1500多次，總計在監獄裡度過了6000多天。

驚人的被捕紀錄讓厄爾在2004年登上《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），但當時他正在坐牢，無法親自到場錄製節目；而厄爾最後一次被捕是在2017年4月，因為犯下「公共場所醉酒」（Public Intoxication）而被關進監牢。

儘管厄爾多次違法而成為警局的「常客」，但認識他10多年的天主教行動中心創始人拉姆齊（Ginny Ramsey）表示，厄爾是極具個性，且富有幽默感的人，「如果你認識厄爾，不可能不愛上他。」厄爾生命的最後7年，因為生病而在醫療機構度過，並於近日結束他傳奇的一生，享壽74歲。

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