華人社會受到重男輕女的觀念影響，有些家庭就算一連生了好幾個女兒，仍會努力備孕直到生下男丁。大陸河南近日一場婚禮上演驚人一幕，只見新郎的8位姊姊輪流上台為新人掛上萬元的「鈔票花圈」，直白有力的祝福方式，令人瞠目結舌。不過網友們卻忍不住為新娘捏把冷汗，「嫁過去沒生兒子就慘了」。

綜合陸媒報導，河南近日舉辦一場婚禮，新人站在舞台上接受親友祝福，新郎的8位姊姊也輪流上台，大手筆地為新人掛上用現金編成的「鈔票花圈」，每串價值1萬元人民幣（約新台幣4.4萬元），8人共8萬人民幣（約新台幣35.5萬元）。

影片曝光後網友看了目瞪口呆，紛紛留言直呼「這個時代居然還有重男輕女的觀念？」、「無視當初計劃生育的禁令，居然能生9個小孩」、「女孩子生在這種家庭真的很不幸」、「八個招娣和一個耀祖」。

也有不少人為新娘擔心，「嫁過去後壓力肯定不小」、「收了8萬（人民幣）聘禮，從此多了8位可以管妳的大姑」、「超生游擊隊＋追男寶，嫁過去沒生兒子就慘了」。